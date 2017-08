Borsa Milano in rally e migliore fra le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sostenuta dai titoli bancari e dall'auto, con FCA sempre sotto i riflettori.: i discorsi di(BCE) e(Fed) domani al, che prende il via formalmente oggi.Frattanto le minacce del presidente USA, Donald Trump, di far scattare lo shutdown non sembrano intimorire i mercati, anzi, il dollaro ne ha beneficiato, spingendo il cambioa 1,179.Invariato lo, che si posiziona a 173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,11%.avanza dello 0,37%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,51%, poco sopra la parità, evidenziando un incremento dello 0,22%., con ilche mostra una plusvalenza dell'1,15%.di Milano, troviamo ancora(+4,95%), sulle voci di spin off di Magneti Marelli.L'appeal speculativo si riversa anche sul resto del comparto auto, conche sale dle 3,16% e la controllante del Lingottodel 3,10%.IN luce(+2,31%).Dal lato dei peggiori, che continua la seduta con -1,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.