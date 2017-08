Fiat su nuovo massimo storico. Marchionne gioca la carta Magneti Marelli

Fiat Chrysler Automobiles

Ferrari

(Teleborsa) -, evidenziando anche oggi un robusto incremento del 5,85%, aldi 12,83 euro per azione.Il titolo è in battuta ormai da diverso tempo, salvo qualche momentaneo stop, sulle. Nei giorni scorsi si parlava di un'offerta dal gruppo cinese Great Wall per l'intero gruppo o parti di esso, poi smentita . Ieri, si mormorava di uno spin off di Alfa e Maserati , che secondo il quotidiano La Stampa sarebbe, proprio come accaduto aTutto fa parte di unper ridurre l'indebitamento del gruppo prima della sua uscita nel 2019. Il Piano denominato(libera dai debiti) prevede il progressivo, per incrementare la generazione di cassa e mettere il gruppo italo-americano in