HP, i risultati battono le attese

HP

(Teleborsa) -Il gigante dei computer ha visto calare i suoia 696 milioni di dollari (41 centesimi per azione), rispetto ai 783 milioni dello stesso periodo di un anno fa (equivalenti a 45 cent ad azione). Tuttavia, guardando all', le attese sono state battute (43 centesimi ad azione contro i 42 previsti), mentre isono cresciuti del 10% a 13 miliardi di dollari, superiori rispetto agli 11,9 miliardi del 2016 e ai 12,3 del consensus.Lasugli utili adjusted comunicata per il prossimo trimestre è compresa in un range tra 42 e 45 centesimi ad azione.