Imprese, nel 2015 il saldo demografico è ancora in rosso

(Teleborsa) -(per il sesto anno consecutivo), pur registrandosi un incremento costante del tasso di natalità dal 2010, in particolare nel. Tutto ciò mentre ilA rivelarlo è l'in un indagine sulla, secondo cui il tasso netto disi è conservato al(pari a quello del 2014). Sia le aziendeche quellerisultano: le prime sono state 279 mila – quasi 5mila in più rispetto al 2014 – con un tasso di natalità del 7,3%, mentre le seconde si sono attestate a circa 340 mila, con un tasso di mortalità pari all'8,9%.L'evoluzione dei tassi totali diè esito di dinamiche convergenti a livello di macro-settore; rispetto al 2014 la natalità cresce in tutti i macro-settori, soprattutto nel commercio (+0,3%). L'evoluzione dei tassi dipresenta invece dinamiche parzialmente divergenti: tra il 2014 e il 2015 la mortalità aumenta in misura contenuta nell’industria in senso stretto (+0,1 %), con maggiore intensità negli altri servizi (+0,6%) mentre diminuisce leggermente nel commercio (-0,1%) e rimane invariato per le costruzioni (11,3%).Nel comparto dell'. Quelli a bassa tecnologia (LOT) presentano tassi di natalità e mortalità al di sopra della media del comparto (rispettivamente 5,5 e 6,9%); viceversa con il 3,3% di natalità e il 4,5% di mortalità quelli high-tech si attestano al di sotto della media. La situazione è opposta nei servizi: i settori ad alto contenuto di conoscenza (HITS) registrano tassi di nuove nascite pari al 10,2%.Tra il 2014 e il 2015, dove si registra il tasso più alto (8,8% nel 2015). Più contenuti gli aumenti nelle altre ripartizioni: nel Nord-Ovest si passa da 6,5% del 2014 a 6,6% del 2015, nel Nord-Est da 5,8 a 5,9% e nel Centro da 7,7 a 7,8%.In crescita anche, dopo la ripresa del 2014: fra le nate in quell'anno, alla fine del 2015 l'80% è ancora in attività (+3,2 % sul 2014). L'aumento della sopravvivenza riguarda tutti i macro-settori, ma è superiore alla media nazionale solo negli altri servizi (+3,7%).Tuttavia,che avevano alla loro nascita: quelle create nel 2010 occupano circa 317 mila addetti, contro i 374 mila che avevano all'inizio. Solo nell'la nuova occupazione attivata dalle imprese sopravviventi al 2015 riesce a superare la perdita di addetti delle imprese in uscita (+15,5% rispetto al 2010). Tutti gli altri macro-settori registrano un calo occupazionale che va dal 12,2% del commercio, al 15,9% degli altri servizi fino a oltre il 37% delle costruzioni.