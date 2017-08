Lowe's incassa un downgrade, ma il titolo lo ignora

Lowe's Companies

(Teleborsa) - Scambi in progresso, con una salita dello 0,78%.Il titolo sembra ignorare il downgrade deciso dagli analisti di BMO Capital Markets. Il giudizio, infatti, è stato portato a "market perform" dal precedente "outperform" dopo che il retailer ha riportato numeri sui ricavi deludenti. Il prezzo obiettivo è stato abbassato a 82 dollari per azione rispetto agli 89 dollari precedenti e si confronta con i 73,56 delle attuali quotazioni.Il secondo trimestre, si è chiuso con un EPS adjusted di 1,57 dollari e un giro d'affari pari a 19,4 miliardi di dollari. Le attese degli analisti erano per un utile per azione di 1,62 dollari e un fatturato di 19,5 miliardi.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,68 dollari USA con area di resistenza individuata a quota 74,11. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 71,79.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)