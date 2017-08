Mercati europei positivi. Occhi su Jackson Hole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee, mentre i mercati continuano a rimanere in attesa di nuove indicazioni dal simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, al via formalmente oggi . Gli analisti attendono con ansia l'evento, ma soprattutto i discorsi di Mario Draghi (BCE) e Janet Yellen (Fed). La migliore performance viene registrata da Piazza Affari sostenuta dal comparto automotive, con FCA sempre sotto i riflettori Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18. L'è sostanzialmente stabile su 1.287,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,29%), che ha toccato 47,3 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.senza slancio, che chiude con un +0,05%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%.è stabile, riportando un -0,04%., che mostra sulun rialzo dello 0,51%.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, dai 2,24 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.A fronte dei 221 titoli trattati, 105 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 104 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 12 azioni del listino italiano.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,24%),(+1,16%) e(+1,12%). Nel listino, i settori(-0,77%),(-0,62%) e(-0,45%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,16%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,97%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,01%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,63%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.di Milano,(+5,68%),(+3,41%),(+2,33%) e(+1,69%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,64%.