Petrolio a picco sull'eccesso di offerta. Dubbi su efficacia strategia OPEC

Light crude

Brent

(Teleborsa) -, risentendo ancora dell', che sta mettendo alla prova il mercato in questi ultimi due anni.Le quotazioni delstatunitense si aggirano stamattina sui, dopo l'ultima doccia fredda del rapporto settimanale EIA, che ha indicato un nuovo calo delle scorte ed un contemporaneoL'eccesso di offerta sul petrolio nordamericano è: il petrolio del Mare del Nord quota oggi 52,34 dollari al barile (-0,44%).L'offerta USA continua dunque a controbilanciare laper produrre effetti apprezzabili, anche per laalle decisioni assunte. Quando l'OPEC e la Russia hanno deciso la loro strategia nel novembre del 2016, si aspettavano che questa avrebbe avuto successo entro 6 mesi; ora invece sembra che ci vorranno anni.per discutere se estendere o porre fine all'accordo sul taglio della produzione di petrolio. Ma gli analisti non hanno una view positiva."A meno che le tensioni politiche in Libia e nel Venezuela non continuino ad intensificarsi e a ostacolare l'approvvigionamento di petrolio grezzo, crediamo che la strada verso il successo sia ancora lunga e che prima di riuscire a vedere un calo della produzione di scisto negli Stati Uniti,, Equity Analyst Global Equity Research, Energy & Utilities di Union