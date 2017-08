Piazza Affari rimbalza con le altre Borse. Fiat sempre in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che salutano l'inizio dei lavori al simposio di Jackson Hole con moderato ottimismo.Intanto, le minacce del presidente USA, Donald Trump, di far scattare lo shutdown non sembrano intimorire i mercati, anche se costerebbe agli USA il taglio del rating da parte di Fitch. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%, dopo il positivo dato del PIL spagnolo Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.cauta, che recupera un piccolo +0,16%, meglio, che sale dello 0,29%, bilancio positivo per, che riporta un progresso dello 0,26%., con ilche sta mettendo a segno un +0,35%.di Piazza Affari, resta in luce, che mostra un incremento dell'1,48%, anche per effetto di nuove indiscrezioni circa possibili dismissioni di asset.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,10%.Bene, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,66%.La peggiori performance è per, che cede lo 0,71%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.