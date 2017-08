(Teleborsa) -saranno in asta Buoni del Tesoro semestrali per complessivi 6 miliardi di euro.Lo comunica ilspiegando che la data di regolamento è fissata per il giorno 31 Agosto, quando arrivano in scadenza 6,15 miliardi di BOT semestrali.Al 14 Agosto sono in circolazione 116,090 miliardi di BOT: 38,5 miliardi a sei mesi e 77,5 miliardi annuali.