Trump minaccia un nuovo "Shutdown" e Fitch avverte: "Rating USA a rischio"

(Teleborsa) - Le cose di mettono male,Il termine, che tradotto sta per "chiudere" o "cessare", è divenuto famoso nell'ottobre del 2013 , quando sotto la Presidenza Obama il governo USA dovette applicare una legge che prevede la chiusura degli uffici governativi ed il totaleIl rischio di un nuovo "Shutdown" era stato scongiurato a settembre 2014 dicembre 2015 , ma ora. Perché?Il leader statunitense, nel corso di un comizio in Arizona hase non verrà approvata la nuova legge di bilancio e verrà innalzato il tetto del debito. Il motivo per cui non si riesce a trovare l'accordo è ilTrump è stato chiarissimo:. In effetti, il muro che dovrebbe essere finanziato con una tassa sulle importazioni dal Messico del 20% è unadell'ex tycoon della finanza USA e della sua politica protezionistica.E' a rischio anche il rinnovo del trattato di libero scambio Nordatlantico, il, siglato fra USA, Canada e Messico., ha detto Trump, aggiungendo che "probabilmente ad un certo punto il NAFTA terminerà“.Frattanto,ha lanciato un avvertimento alla Casa Bianca, paventando la, se il Congresso non troverà un"nei tempi giusti" e per la nuova legge di bilancio 2018 entro la scadenza di. Il merito di credito degli USA, che attualmente è di, verrà messo sotto osservazione per un possibile taglio.Le minacce di Trump sono arrivate proprio per garantirsi che vengano finanziate anche le spese del costosissimo muro. Ma Fitch paventa uno "scontro" a Capitol Hill per finanziare spese straordinarie, cheIntanto, Wall Street ieri ha chiuso la seduta in rosso , mentre, spingendo l'euro a 1,179 USD (-0,18%).