Wall Street prudente. Su il sipario a Jackson Hole

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street mentre, a. Il presidente della Fed,e quello della BCE,, parleranno domani, ma sono piuttosto ridotte le aspettative di nuove indicazioni sul fronte di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.821,26 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.443,04 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; sui livelli della vigilia lo(-0,1%)., sulla minaccia di shutdown del se non verranno garantiti dal Congresso i fondi per costruire un muro al confine con il Messico.Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti , la scorsa settimana, è leggermente aumentato, ma poco meno di quanto previsto. A luglio, il numero di case esistenti vendute negli Stati Uniti è diminuito , al contrario di quanto atteso dagli analisti.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,41%),(+1,19%),(+0,83%) e(+0,67%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.(+8,41%),(+2,39%),(+1,84%) e(+1,76%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.