Apple fa retromarcia: ridimensiona le sue ambizioni sulla guida autonoma?

(Teleborsa) - In origine, l'idea era quella di realizzare una vera e propria iCar, un veicolo con il logo di Apple.Dopo aver pensato di porsi in contrapposizione con l'industria automobilistica di Detroit, l'azienda diha deciso di focalizzarsi sulla tecnologia che permette a una vettura di funzionare anche senza un conducente.A scriverlo è il New York Times. Non a caso,in u'intervista rilasciata a Bloomberg a giugno, ha sottolineato come il gruppo si stia "concentrando sui sistemi autonomi".Il quotidiano newyorchese è anche il primo ad anticipare la notizia di un servizio shuttle a guida autonoma (ancora non operativo) pensato per trasportare i dipendenti dida un edificio a un altro. Lo shuttle sarà probabilmente un veicolo commerciale di un produttore tradizionale di auto,