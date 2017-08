Jackson Hole, la parola a Draghi e Yellen

(Teleborsa) -Così la pensano molti economisti, chedal Presidente della BCE,, e dalla Chairwoman della Fed,. nel corso dlel'avento più atteso della settimana e dell'anno. E questo perché i banchieri centrali sonoche devono inviare ai mercati, nelle modalità e nei tempi, onde. Nonostante l'avvio dell'exit strategy della Fed, Wall Street ha continuato ad aggiornare i suoi record storici , con il Dow Jones che ha guadagnato il 23% da dicembre scorso, quando c'è stato il primo aumento dei tassi USA.La tendenza, si sa, è quella diofferti all'economia durante la crisi: gli analisti di Citigroup prevedono che gli acquisti di asset crolleranno a zero entro fine 2018 dai circa 100 miliardi di dollari mensili attualmente in effettuati da tutte le banche centrali., la Fed è più avanti su questa strada, ma la BCE e la Bank of Japan la seguiranno presto. Il numero uno dell'istituto di Francoforte martedì ha speso parole positive sul QE, affermando che "è stato un successo" Quanto ai, i Fed Funds hanno già iniziato ad, per risalire gradualmente, e si attende per quest'anno almeno un altro aumento (forse in autunno)., così come per la Bank of Japan, anche se l'inflazione continua a dare segnali incoraggianti Gli interventi di Draghi e della Yellen prenderanno il via questo pomeriggio alle 16 con il discorso della Presidente della fed, quando a Jackson Hole, in Wyoming (USA), saranno le saranno all'incirca le 8 del mattino. Draghi parlerà cinque ore dopo, alle 21 ora italiana, subito dopo la pausa pranzo.