Le Borse europee rafforzano la performance con Milano in scia

(Teleborsa) -, confermando guadagni frazionali, con, grazie al buon andamento di banche e tech.della Presidente Fed,, e del numero uno della BCE,, anche se non si attendono annunci sensazionali dai due banchieri, che manterranno unper non turbare i mercati. In realtà, solo la Yellen potrebbe avere impatti sulle Borse europee, parlando alle 16, mentre il discorso del collega europeo è in calendario stasera.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.Sulla parità lo, che rimane a quota 172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,38%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,41%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,14%), dopo aver chiuso definitivamente l'accordo con Aviva nella bancassicurazione Bene anche(+1,72%) es(+1,14%).In luce(+1,52%), che beneficia di ricoperture.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,71%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.