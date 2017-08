Piazza Affari apre in cauto rialzo. Focus su Draghi e Yellen

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Fiat Chrysler

Saipem

Ferrari

Azimut

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, in attesa deglial simposio di Jackson Hole.Ieri, Wall Street ha chiuso prudente, mentre la Borsa di Tokyo ha fatto poco meglio questa mattina, complici i dati sull'inflazione . Sul fronte macro, i dati del PIL della Germania sono risultati positivi.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Sulla parità lo, che rimane a quota 171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,09%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,25%, senza slancio, che chiude con un +0,16%.con un guadagno frazionale suldello 0,35%.di Milano, insiste ancora(+1,76%), nonostante la società abbia precisato di non voler commentare rumors su contatti per operazioni di M&A Bene anche(+1,12%), grazie a ricoperture.In luce(+1,03%) e(+1,00%).