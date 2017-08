Poligrafica S.F. amplia l'utile nel primo semestre

Poligrafica S. Faustino

(Teleborsa) - I ricavi dalle vendite disono pari a 24,68 milioni di euro, inrispetto al primo semestre 2016 (Euro 22,40 milioni). Le vendite sul mercato estero (quasi totalmente area euro) ammontano a Euro 1,90 milioni, in crescita del 25% rispetto al primo semestre 2016 (Euro 1,53 milioni) con un’incidenza sulle vendite pari al 7,7%.Il(EBIT) è pari a Euro 1,13 milioni, in miglioramento del 48,7% rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 0,76 milioni).L’pari a Euro 0,78 milioni, in crescita rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 0,47 milioni).Lasi è attestata 3,89 milioni, in miglioramento rispetto ai 4,73 milioni al 31 marzo 2017.. La società, attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, conferma il previsto aumento dei ricavi per le aree label&packaging, promo-pubblicitaria e direct marketing, commerciale e digital. "Auspichiamo questo trend positivo anche nellaseconda parte dell'esercizio 2017".