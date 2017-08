Samsung, condannato il vicepresidente Lee

Samsung

(Teleborsa) -: l'erede della famiglia fondatrice del gruppo, nonché suo vicepresidente,con l'accusa di corruzione, appropriazione indebita e falsa testimonianza.L'arresto di Lee, avvenuto a febbraio di quest'anno, rientrava nell'ambito dello. Per l'accusa, che aveva chiesto 12 anni di reclusione, il giovane rampollo avrebbe versato o promessoad una collaboratrice chiave dell'ex-presidente per avere il beneplacito su un'operazione di riassetto del colosso, in cui erano coinvolti dei fondi pubblici.Il gruppo, nonostante il flop del Galaxy Note 7 a causa dei ben noti problemi di sicurezza, ha chiuso il secondo trimestre in utile e sta puntando a rilanciarsi nel mercato degli smartphone con il nuovo modello Note 8