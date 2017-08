Siccità: sale il conto dei danni. A picco anche la raccolta delle mele

(Teleborsa) - Con, in un agosto segnato dalla persistente assenza di precipitazioni adeguate,dove con l’inizio della raccolta dellesi prevede unrispetto a quella della scorsa stagione conin Trentino.E’ quanto afferma la Coldiretti, che evidenzia un calo praticamente per tutte le varietà dalle Red Delicious (-20%) alle Renetta del Canada (-80%) ed unsulla base dei dati Prognosfruit per effetto di gelate primaverili e siccitàSi allunga dunque la lista delle colture colpite dall’che ha provocato il contenimento produttivo di tutti prodotti base della dieta mediterranea: pomodoro -12%, grano duro -10%, vendemmia -25% e la campagna di raccolta delle olive 2017/18 che si prospetta una delle peggiori degli ultimi decenni addirittura inferiore all’annata pessima in termini quantitativi dello scorso anno con 182 mila tonnellate, già in calo del 62% rispetto all’annata precedente.Il risultato è cheda un andamento climatico del 2017 del tutto anomalo.