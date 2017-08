Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 21.783,4 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.438,97 punti. In lieve ribasso il(-0,2%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,79%),(+0,52%) e(+0,44%).Tra i(+0,98%),(+0,91%),(+0,81%) e(+0,78%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,43%),(+3,94%),(+3,28%) e(+2,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,14%.In apnea, che arretra del 3,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.