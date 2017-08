Visco al Meeting di Rimini: "Ripresa è congiunturale, non strutturale. Avanti con riforme"

(Teleborsa) - Ilsbarca per la prima volta al; prima di lui aveva accolto l'invito solo Mario Draghi, allora presidente di Bankitalia, appena prima della grande recessione nel 2009.Il governatore, animato da uno spirito positivo, ha affermato che. Invece, per rendere questa ripresa stabile e solidache "stanno procedendo, ma non sono da considerare terminate, in realtà c'è ancora molto da fare".Intervenendo al seminario su "Economie e cambiamento d'epoca", il numero uno di palazzo Koch ha fatto molte citazioni (da Keynes a Atkinsons) spiegando che "questa crisi ha colpito la nostra economia in un momento in cui essa stava recuperando ritardi straordinari nell'adeguarsi a cambiamenti come globalizzazione, demografia nuova e innovazione tecnologica su scala mondiale"., snocciolando qualche cifra: nel 2010 c'erano 388 persone nel mondo che detenevano la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di individui più a basso reddito, mentre lo scorso anno solo 8 individui detenevano la ricchezza degli altri 3,5 miliardi.Poi, ha affermato che propriocontro la globalizzazione, contro l'apertura, contro i movimenti della popolazione".Il banchiere ha parlato anche dell', sottolineando che. L'Itali ha solo una grande responsabilità in termini umanitari, essendo "porta d'accesso" per i migranti.Per il governatore vi sonoda affrontare in Italia: gli, perché sinora le aziende hanno usato la flessibilità solo per abbassare il costo del lavoro ed i salari;; combattere l'abusivismo ed, portando benefici anche al lavoro;, con fasi alternate fra lavoro e formazione.Visco ha fatto un cenno a temi più strettamente finanziari, affermando che pernon basta un'educazione finanziaria, ma occorre unire