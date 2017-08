Wall Street prudente. Banchieri centrali a confronto

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Industriale

Telecomunicazioni

Cisco Systems

JP Morgan

Coca Cola

United Technologies

Autodesk

Mercadolibre

Shire

Starbucks

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Partenza con fare prudente per la borsa di Wall Street, con la cautela che regna sul sentiment degli investitori, per l'attesa degli interventi dai banchieri centrali al simposio annuale di Jackson Hole, partito ieri, anche se gli analisti non si aspettano novità rilevanti.Sulle prime rilevazioni, ilsui livelli della vigilia si ferma a 21.783,4 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.447,14 punti. Leggermente positivo il(+0,34%), come l'S&P 100 (0,3%).Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda sugli ordinativi di beni durevoli , ha evidenziato, quando era stata registrata la crescita al passo più rapido in quasi tre anni.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,45%) e(+0,44%).Tra i(+0,67%),(+0,61%),(+0,59%) e(+0,56%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,20%),(+2,60%),(+1,53%) e(+1,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,75%.