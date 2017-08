Attacchi informatici: l’Italia scala ancora la classifica dei paesi bersaglio

(Teleborsa) - Che il pericolo diè in crescita fino a diventare un fenomeno sempre più, è cosa nota.. Lo dice il Global Threat Impact Index di luglio di Check Point® Software Technologies Ltd.Se si considerano le, un tipo di malvertising presente su larga scala che viene utilizzato per diffondere siti web dannosi e payload come truffe, adware, exploit kit e ransomware, resta saldo al primo posto nella classifica dei malware più diffusi nel nostro Paese. Al secondo posto si conferma anche Conficker, warm che punta ai sistemi operativi Windows, mentre al terzo posto torna Fireball, un browser hijacker che si trasforma in un malware downloader completo.A livello globale, la campagna malvertisingsi conferma il malware più virulento di luglio, nonostante il numero delle organizzazioni colpite da essa sia sceso di più di un terzo, dal 28% al 18%. Hacker Defender, un rootkit user-mode per Windows,