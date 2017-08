Macron crolla nei sondaggi. Popolarità ai minimi in attesa riforma del lavoro

(Teleborsa) -a neanche quattro mesi dalla sua elezione all'Eliseo . Secondo un sondaggiocondotto per il Journal du dimanche,dal 54% precedente. E fra giugno e luglio il giovanissimo presidente aveva già perduto molti sostenitori.Un vero e proprio crollo dato che i predecessori avevano un maggior sostegno alla stessa data: Hollande era sceso al 54% e Sarkozy al 69%.Stando ai sondaggi vi sarebbero diversi motivi, dalledi aumentare ie le, alle preoccupazioni per lo stato del, per la difficoltà di trovare un impiego e per l'ondata di scioperi attesa in autunno.è uno dei temi più caldi. Da un sondaggioper RTL,, mentre solo il 37% ritiene che è in grado ed appena l'8% lo appoggia.