Obbligo vaccini, è rischio paralisi per l'inizio della scuola

(Teleborsa) -, a causa dei carichi imposti alle segreterie scolastiche , cui è demandata laper l'iscrizione a scuola è stata imposta da un decreto del ministro della Salute Beatrice Lorenzin : il decreto prevede, pena l'impossibilità di iscriversi a scuola, e fissa la scadenza delper presentare il certificato (o autocertificazione) pered ilper tutti gliLa consegna delle certificazioni dei vaccini o dell'autocertificazionee si rischia addirittura una paralisi degli uffici scolastici. Ma il: ""No, non credo ci saranno proroghe" per la consegna dei certificati. La Fedeli, parlando di "estate complicata", si è detta, non della comprensione dell'importanza delle vaccinazioni da parte delle famiglie.La presentazione a scuola dell'anziché del certificatoPer evitare problemi alle famiglie,, perché il ministro ha riconosciuto che potrebbe non essere colpa delle famiglie non aver potuto effettuare il vaccino, ma della struttura sanitaria che presenta tempi lunghi e liste d'attesa.