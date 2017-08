RFI: conclusa manutenzione straordinaria su Bologna-Prato. Linea riaperta a traffico ferroviario

(Teleborsa) - Traffico ferroviario di nuovo regolare sulla "vecchia" linea direttissima Firenze-Bologna. Dal 16 agosto, lavori di manutenzione straordinaria all'infrastruttura nella tratta compresa tra le stazioni di Pianoro e Vernio avevano comportato l'interruzione della circolazione dei treni.Lo stop del traffico ferroviario ha permesso alle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana di realizzare importanti lavori all’interno della galleria Monte Adone. Allo stesso tempo si è proceduto al rinnovo degli scambi e al rifacimento delle canalette per il drenaggio delle acque nella Grande Galleria dell’Appennino.Completato anche, nella stazione di San Benedetto Val di Sambro, l’innalzamento (55 cm) del secondo marciapiede – secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani – per consentire un più agevole accesso ai treni.Il lavoro ininterrotto nelle 24 ore di tre cantieri con 120 tecnici e di 12 mezzi d’opera utilizzati ha ridotto al minimo il periodo di chiusura della linea rispettando i tempi stabiliti.