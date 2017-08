Scuola al via con i ben noti problemi: mancano supplenti e sostegno

(Teleborsa) -. Situazione critica soprattutto al Nord e per il sostegno.: solo a Milano mancano 1.400 docenti di sostegno, quasi tutti alla primaria e alle medie; a Mantova sono assenti tra i 250 e i 300 docenti, appartenenti in prevalenza a matematica, italiano e sostegno; in Veneto scarseggiano i professori di Matematica e Scienze alle medie; anche in Liguria le cattedre di sostegno scoperte non mancano (vuote 603 cattedre di sostegno su 1.320). Ma sul sostegno ci sono realtà difficili anche al Sud: in Sicilia quasi 5 mila posti in deroga che andranno in larghissima parte ai precari.Malgrado le rassicurazioni del Miur, inoltre,. Preoccupa la situazione della Lombardia.Per il sindacato della scuola, è stata largamente insufficiente la trasformazione di 16 mila cattedre dall'organico di fatto a quello di diritto per vincere la supplentite."A ben poco è servita la riforma della Buona Scuola . Come male organizzate sono state le 52 mila immissioni in ruolo, visto che tra le 15 mila e le 20 mila sono andate perse perché gli abilitati della seconda fascia d’istituto sono stati lasciati fuori da GaE, peraltro nemmeno colpevolmente aggiornate", ricorda il Presidente del sindacato