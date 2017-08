Scuola, rinnovo contrattuale: riprendono le trattative ma mancano le risorse

(Teleborsa) - Le ferie estive sono agli sgoccioli e un altro nuovo anno scolastico è alle porte, con i problemi di sempre , a partire da quello dell’: a breve, dopo la prossima stipula dell’Atto di indirizzo presso la Funzione Pubblica,. Si parte, come noto, dall’accordo del 30 novembre scorso, quando si è stabilita anche la cifra di massima che, Legge di stabilità 2017 permettendo,, che non cambierà di molto il deprimente posizionamento stipendiale di Eurydice su 40 Paesi europei.Ben altra cosa, sarebbe il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale e un aumento stipendiale adeguato, pari ad un incremento netto in busta paga di 220 euro., decisamente cresciuta negli ultimi dieci anni,e dirigenti della Pubblica Amministrazione” - avverte. "Ecco perché il loro stipendio negli ultimi dieci anni ha perso quasi il 20% del suo valore effettivo: i Governi non si sono limitati a bloccare i contratti, ma anche a congelare quell'indennità di vacanza contrattuale, da assegnare proprio in tali situazioni di attesa del rinnovo”., chiedendo ai lavoratori di inviare formale diffida al Miur oppure di aderire direttamente al ricorso rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro, in modo da recuperare almeno il 7% degli ultimi due anni di quell’indennità sottratta in modo illegittimo, come previsto dalla Consulta, interrompendo i termini di prescrizione", aggiunge il sindacalista.