Vacanze bye bye, back to routine col magone: 1 italiano su 2 durante le ferie ha pensato di cambiare lavoro

(Teleborsa) -con il pensiero di rientrare al lavoro che si fa sempre più martellante nelle menti di chi è ancora in spiaggia per godersi gli ultimi attimi di relax. E che dire di chi in ufficio è già rientrato? Per loro le ferie sono solo un ricordo lontano ed affievolito.Lo svela un sondaggio Groupon. Il primo dato che emerge dai risultatidurante le vacanze ha pensato almeno una volta di, mollare tutto e probabilmente cambiare vita.causata dagli impegni lavorativi, seguito dal 29% che sente la pressione delle scadenze strette. Inaspettatamente competizione sul lavoro e i problemi con il capo incidono solo rispettivamente per l’11% ed il 10%.A proposito di capo, l’indagine Groupon svela che ildei nostri connazionali vorrebbe trovarsi un capo più rilassato e piùil, ma c’è un ottimo 24% che risponde che il suo capo è perfetto così com’è.Per quanto riguarda i colleghi, invece, il, seguito naturalmente dale dal. Solo ilvorrebbe dei colleghi meno competitivi, forse perché in fondo la competizione aiuta ad essere più stimolati e a dare il meglio.