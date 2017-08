Borse asiatiche giù per il riemergere di rischi geopolitici

Nikkei

(Teleborsa) -, che hanno risentito delle nuove, dopo la notizia del lancio di un nuovo missile balistico da parte della Corea del Nord L'intensificarsi delle pressioni diplomatiche ha alimentato una, penalizzando i mercati azionari.Lachiude così in rosso, anche per effetto dell'apprezzamento dello yen, con l'indiceche ha ceduto lo 0,47% a 19.358 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,21% a 1.227 punti.chiude gli scambi in ribasso dello 0,40%.Deboli anche le borse cinesi, conche lima lo 0,10% elo 0,26%, mentreperde lo 0,28%.Prevalentemente positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, conregistra un decremento dello 0,34%,dello 0,48%,dello 0,46%,dello 0,63% edello 0,76%. Si muove in controtendenzacon n +2,11%.Altrove,scivola dello 0,65%.