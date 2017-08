Borse europee e Piazza Affari in caduta sul crescere delle tensioni con la Corea

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banca Generali

Azimut

Mediaset

Exor

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi in netto calo, dopo la chiusura debole delle borse asiatiche . A penalizzare i mercati azionari sono le, legate al nuovo lancio di missili da parte della Correa del Nord In attesa della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la tendenza dei ,mercati è pesantemente negativa, mentre c'è una corsa ai beni rifigio come l'Oro e lo yen Sempre in aumento l', che mostra un rialzo dello 0,44%. A causa dlele tensioni sale lo, attestandosi a 175 punti base, con un incremento di 5 punti rispetto a ieri, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.seduta negativa per, che apre gli scambi con una perdita dello 0,92%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,88%.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Fra i più forti ribassi si segnalano alcune società del risparmio gestito colpite da un giudizio di Citigroup:che cede il 2,74% dopo un "sell" eche evidenzia un deciso ribasso dell'1,93% dopo un "neutral".Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.perde l'1,79%.