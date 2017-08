Borse in caduta, corsa ai beni rifugio: ecco cosa fa l'offensiva di Pyongyang

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sule rinnovate, legate al nuovo lancio di missili da parte della Corea del Nord ed alle reazioni della comunità internazionale In attesa della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la tendenza dei mercati è pesantemente negativa, mentre c'è una corsa ai beni rifigio come l'Oro e lo yen . Ne fa le spese il biglietto verde, che spinge il cambioal top da inizio 2015 a quota 1,204.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.321,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,55 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi 175 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.crolla, con una flessione dell'1,71%,scende dell'1%, calo deciso per, che segna un -1,21%., che affonda con una discesa dell'1,62%.Affondano o perdono terreno. Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -3,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,26% per un giudizio negativo di Bernstein Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,16%, anche per effetto del downgrade di Citigroup