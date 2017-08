Dieslgate, Volkswagen rivoluziona il board Audi

Volkswagen

(Teleborsa) -La casa di Wolfsburg ha annunciato chedel suo marchio di lusso, pur mantenendo l'attuale CEO in carica.Una decisione che fa parte delladel gruppo, colpito ripetutamente dagli: l'ultimo capitolo di questa vicenda era stato a giugno, quando l'aveva sottoposto a richiamo 22 mila Porsche Cayenne V-6 , i cuierano forniti proprio dal produttore di Ingolstadt.che passa di mano con un calo dell'1,69% in una piazza tedesca pesante (-1,70%) condizionata anche dalle tensioni geopolitiche . Lodi medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 128,8 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 130,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 132,1.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)