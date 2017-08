Eni sponsor del tour del Teatro alla Scala ad Astana

Eni

(Teleborsa) -annuncia che sarà. Promossa dal Presidente della Repubblica del Kazakistan, Nursultan Nazarbaev, e organizzata sotto la supervisione del Ministro della cultura e dello sport kazaco, Arynstanbek Mukhamediuly, l'iniziativa prevede unaquali “Falstaff” di Giuseppe Verdi e la “Sinfonia n.9 in re minore, op. 125” di Ludwig van Beethoven.Le rappresentazioni, uno dei direttori d’orchestra più famosi e un artista che ha avuto un grande impatto sulla cultura musicale mondiale.Eni considera la cultura una componente fondamentale nelle relazioni con i territori e le comunità dove opera, rappresentando una parte importante della propria strategia di sostenibilità sempre in parallelo con le proprie attività operative. Questo evento unico consolida ulteriormente le relazioni di Eni con il Kazakistan, paese fortemente strategico per le attività della compagnia. La oil company italiana è infatti presente in Kazakistan dal 1992 e qui coopera il giacimento di Karachaganak ed è partner del North Caspian Sea Production Sharing Agreement (NCSPSA), che conduce le operazioni in Kashagan.