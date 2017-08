L'innovazione spinge il lavoro, imprese a caccia di tecnici

(Teleborsa) - Lae gli incentivi di Industria 4.0 contribuiscono a muovere il mercato del lavoro. Secondo una rilevazione di Confartigianatocon titoli di studio legati all’innovazione tecnologica.In particolare, gli imprenditori sono a caccia di 32.570 diplomati in meccanica, meccatronica ed energia e di 13.350 diplomati in elettronica ed elettrotecnica. Alta anche la domanda, pari a 34.940 assunzioni previste, per la qualifica o il diploma professionale a 4 anni in meccanica, cui si somma la richiesta di 9.840 ingegneri elettronici e 8.550 ingegneri industriali.Ma le imprese devono fare i conti con la difficoltà a trovare la manodopera necessaria.Confartigianato fa rilevare chee con maggiore difficoltà di reperimento vi sono gli(introvabili per il 64% delle assunzioni previste) e gli(manca all’appello il 58% del personale necessario alle imprese). Problemi anche a reperire 14.990(pari al 43% del totale di questa qualifica richiesta dalle imprese) e 14.430(39%).Una strada per colmare il gap tra le imprese che non trovano manodopera e i giovani in cerca di lavoro arriva dal contratto di apprendistato che – sottolinea Confartigianato – tra maggio 2016 e maggio 2017 ha visto una crescita del 27,2%, pari a 258.631 apprendisti assunti. In pratica, grazie all’apprendistato, in un anno sono entrati nel mondo del lavoro 1.026 giovani al giorno.Un record che si deve soprattutto alle, una quota doppia rispetto al 5,5% delle medie-grandi imprese. E sono sempre le piccole imprese ad aver fatto registrare al I trimestre 2017 un incremento di 157.160 posti di lavoro, pari al 77,3% dei nuovi occupati nel totale delle imprese.“La realtà – sottolinea il– ci dice chee perimposte dalla rivoluzione digitale. Gli interventi del Governo per l’occupazione giovanile devono quindi rilanciare questa palestra in cui i giovani studiano e lavorano. A cominciare dal rifinanziamento dello sgravio contributivo totale nei primi tre anni di contratto per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti”.