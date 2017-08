La Corea spaventa i Mercati. L'euro sfonda quota 1,20 dollari

Oro

(Teleborsa) - Le principali borse europee, chiudono la seduta odierna in forte calo, spaventate dai missili lanciati dalla Corea del Nord . In attesa della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Le tensioni geopolitiche giocano a favore dei beni rifugio , come l'oro tra le commodities e lo yen sul mercato del forex., che spinge l', volandoL'continua gli scambi a 1.309,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,47%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,61%), che ha toccato 45,82 dollari per barile, mentre secondo il WSJ, Arabia Saudita e Russia verso l'estensione di un taglio all'output Aumenta di poco lo, che si porta a 173 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,07%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,87%. Spicca anche la prestazione negativa di, -0,94%., ilè in calo (-1,46%) e si attesta su 21.409 punti in chiusura.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,37 miliardi di euro, con un incremento del 90,53%, rispetto ai precedenti 1,24 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,63 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 264.980, rispetto ai precedenti 138.483.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 158 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 54 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 8 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,13% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,41%),(-2,25%) e(-2,23%).In questaper Piazza Affari,. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,16%.