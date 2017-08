Lavoro, denunce di infortunio in calo nel settore agricolo

(Teleborsa) -con un calo del 5% dei casi mortalie per questo è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la trasparenza, l'innovazione tecnologica e la formazione, che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto.E’ quanto afferma lasulla base dei dati Inail che registrano a livello generale un aumento delle morti del 5,2% soprattutto per l’incremento dell’Industria e servizi nel primi sette mesi del 2017.Il trend registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese agricole fatto in questi anni - precisa la Coldiretti - per rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro. Questo anche grazie alleUn risultato - conclude l'associazione dei coltivatori diretti - che è frutto dell'per lo sviluppo di un'agricoltura al servizio della, che vuole "conciliare gli interessi delle imprese, degli occupati e dei consumatori".