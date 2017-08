Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.446,3 punti. In frazionale progresso il(+0,41%), come l'S&P 100 (0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,65%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,56%) e(-0,47%).Tra i(+2,93%),(+1,40%),(+0,99%) e(+0,89%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,84%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,76%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra i(+1,96%),(+1,94%),(+1,43%) e(+1,41%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,19%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.