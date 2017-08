Scuola, parte la carica degli 85 mila supplenti

(Teleborsa) - Considerando che le graduatorie ad esaurimento di III fascia da GaE per molte classi di concorso della scuola secondaria sono ormai agli sgoccioli,. Basti pensare alla mancanza dio la carenza diffusa in tutto il Nord di docenti di matematica. Poiché in diversi casi, anche quest’anno molte supplenze annuali si concretizzeranno ad anno scolastico avviato. E siccome un alto numero dovrà essere effettuato sulla base delle graduatorie d’istituto, in via di rifacimento, i dirigenti saranno anche, in un alto numero di casi, costretti in autunno inoltrato a riconvocare e rinominare il docente, proprio sulla base dei nuovi posizionamenti in graduatoria., anziché introdurre una lunga e inutile fase transitoria, peraltro solo dopo le nostre proteste ad oltranza," - commenta con amarezza- . "La verità è che per le immissioni in ruolo, coinvolgendo anche le graduatorie d’istituto in tutti quei casi in cui le GaE sono esaurite. È inutile attendere i lunghi tempi della nuova fase concorsuale, che prenderà il via, se va bene, solo nel 2018, che dopo la selezione prevede anni di formazione e affiancamento ai docenti di ruolo con paga pure ridotta" - aggiunge il sindacalista -. "Forse lo Stato non si è ancora reso conto che andando avanti di questo passo, ignorando i diritti degli abilitati di seconda fascia d’istituto, andrà a sbattere contro un muro. Perché", avverte Pacifico.