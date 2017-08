USA, crescono in misura stabile le quotazioni delle case

(Teleborsa) -Secondo quanto rilevato dalla, nel mese di maggio, l'indice, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un aumento su base annua del, come nel mese precedente. Il dato è in linea con le attese.Susi è registrata una crescita dello 0,7%, in calo dal +0,9% rivisto di maggio (+0,8% il preliminare e quello atteso), mentre il datosegna un incremento dello 0,1% (inferiore al consensus a +0,2%), in linea con il dato rivisto del mese precedente.