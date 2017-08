Banca Intermobiliare sotto pressione in attesa novità offerte

(Teleborsa) -

Giornata drammatica per Banca Intermobiliare, che perde terreno in Borsa, mostrando una discesa del 5,78%. Il titolo oggi era finito anche in asta di volatilità a causa delle ampie perdite incassate sulle voci di offerte basse e comunque inferiori alla capitalizzazione di borsa.



Il prezzo di vendita per il 70% della banca in liquidazione, controllata dalla fallita Veneto Banca, dovrebbe aggirarsi su un enterprice value di 100-150 milioni.



I termini per la presentazione delle offerte vincolanti sono scaduti ieri ,29 agosto, e secondo rumors di stampa, sarebbero in testa i due fondi Warnburg Pincus e Attestor. Fra gli altri interessati che hanno avuto accesso alla data room anche Jc Flowers e Barents Re.



Una volta selezionata l'offerta più alta sarà assegnata l'esclusiva entro il 15 settembre.



Lo status tecnico di Banca Intermobiliare in borsa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,025 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,121. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9893.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)