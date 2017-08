Biomerieux vola a Parigi dopo conti sopra attese e rialzo stime 2017

(Teleborsa) -

Vigoroso rialzo per Biomerieux a Parigi. L'azienda che produce apparecchiature mediche è balzata dlel'8,15% sulla borsa francece, complice il rialzo delle stime per il 2017.



Biomerieuxha chiuso il primo semestre con utili in crescita di oltre il 15% a 172 milioni di euro, superiori ai 160 milioni del consensus, ed una cifra d'affari in aumento del 13,3% a 1,134 miliardi di euro.

Il quadro tecnico di Biomerieux suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 194,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 206,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 187,2.

