Borse europee positive. L'euro rallenta e tratta sotto 1,20 dollari

(Teleborsa) -, seguendo le indicazioni positive fornite dalle piazze asiatiche e da Wall Street. Ieri i mercati hanno risentito fortemente della notizia del lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord . Nonostante la forte condanna dell'ONU,sostenendo che il missile che ha sorvolato il Giappone è solo il preludio per Guam.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,196. Sul fronte macroeconomico, è. Dagli USA, giungerà laad agosto.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.307,5 dollari l'oncia, dopo la fiammata della vigilia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 46,28 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,79% a quota 170 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,06%.resistente, che segna un aumento dello 0,56%.avanza dello 0,53%. In modesto rialzo anche, +0,54%.suldello 0,56%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,15%),(+0,98%) e(+0,90%).di Piazza Affari,comeavanza dell'1,40%. In territorio positivo anche, mostrando un incremento dell'1,16%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,09%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+4,36%) alla luce degli ultimi dati di bilancio . Bene inoltre(+2,18%),(+2,06%) e(+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, -0,88%.