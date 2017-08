Eurozona, fiducia nell'economia al top da 10 anni

(Teleborsa) -L'indice che misura il sentiment è risultato pari adai 111,3 rivisti di luglio (111,2 il preliminare) e sorprende in positivo le stime di consensus che erano per un più modesto 111,3.Il dato è reso noto la, che ha segnalato anche un clima affari sostanzialmente stabile a 1,1 punti, in linea con le attese e con il dato non rivisto di luglio (ora corretto a +1 punto)Migliora anche il sentiment nel complesso dell', dove l'indice è salito a 111,9 da 111,3 punti (rivisto da 111,2 punti), superiori alle attese di consensus (111,3).Per quanto riguarda ledell'indice per l'Eurozona, la fiducia deicontinua ad essere negativa come il dato rivisto di luglio (-2 da -2, precedentemente -1,5), mentre il clima nell'si rafforza (da 4,5 a +5) e imostrano un progresso (a +15 da +14, in precedenza 14,1). Male le(a -3,3 da -1,8, precedentemente -1,7) mentre ilrallenta (a +1,6 da +3,9).