Fisco, per ecobonus condominio ok a cessione credito alle banche

(Teleborsa) - I contribuenti che rientrano nellapossono cedere il credito relativoanche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili e dopo un provvedimento del direttore che sostituisce quello dell'8 giugno "a seguito delle modifiche" introdotte dalla legge 96 del 2017."Questa possibilità - spiega ancora l'agenzia fiscale - è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perchè l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir".ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenuteTali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.