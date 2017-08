Italia, cresce il fatturato dei servizi nel secondo trimestre

(Teleborsa) -Secondo l'l’indice destagionalizzato (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi)rispetto al primo trimestre 2017, consolidando i segnali espansivi registrati nei trimestri precedenti.Gliregistrano variazioni congiunturali positive nei settori delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2,5%), delle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese(+1,0%), del Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+0,8%), del Trasporto e magazzinaggio (+0,7%) e dei Servizi di informazione e comunicazione (+0,1%). Si rileva invece una variazione negativa nel settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche dello 0,3%.Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’Su base tendenziale l’indice del fatturato aumenta del 6,1% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del 4,4% per il Trasporto e Magazzinaggio, del 3,5% per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese e del 2,6% per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Si registra un incremento più contenuto nei Servizi di informazione e comunicazione (+0,2%) e una variazione negativa dello 0,9% nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche.