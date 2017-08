Italiani cocchi di mamma: oltre una famiglia su tre non riutilizza la cameretta quando un figlio se ne va

(Teleborsa) -c’è chi la vuole lasciare prima possibile e chi proprio non ci riesce. Una cosa però è certa: che gli italiani siano cocchi di mamma e papà è cosa risaputa. A togliere qualsiasi tipo di dubbio, ci ha pensato un sondaggio di Immobiliare:Stando al campione di oltre 10mila risposte raccolte,– compresi poster e foto – mentre nel 13% dei casi i genitori continuano addirittura ad abbellire la cameretta secondo i gusti del figlio, in modo che a ogni ritorno la possa trovare sempre più accogliente e a sua disposizione.La soluzione più ricorrente è quella di adibirli a stanze per gli ospiti, come ha raccontato il 26% del campione. Il 15%, invece, ha lasciato la cameretta dei figli libera per i nuovi bimbi di famiglia, i nipotini, ospitando anche i loro giocattoli. Il 12% l’ha trasformata in uno studio.