Lavoro, giro di vite sugli assenteisti. Controlli fiscali a ripetizione vicino festività

(Teleborsa) - Le visite fiscali sulle assenze per malattia potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche a ridosso delle giornate festive o di riposo settimanale.E' la novità che fa seguito alla riforma Madia, una misura che sarà inserita nel decreto che regolerà i controlli sulla base del, in vigore dal primo settembre. Resta fermo che nella Pubblica amministrazione, la visita scatta sin dal primo giorno se l'assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.Come dimostrato dai dati INPS, le giornate a rischio assenteismo, sono proprio quelle vicine ai weekend (come il lunedì o il venerdì) o ad altre festività. Imirano a disincentivare i comportamenti "furbi", per cui dopo la prima visita si resterebbe esentati da ulteriori controlli.