Mercati in rimonta dopo choc Corea

(Teleborsa) - L'agenzia di rating rivede le stime di crescita per 2017 e 2018: da 0,8% e 1% a 1,3% per entrambi gli anni, mentre si stemperano le tensioni dopo la paura per il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord . Nonostante la forte condanna dell'ONU sostenendo che il missile che ha sorvolato il Giappone è solo il preludio per Guam.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,195, mentre. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%, pagando il passaggio di Harvey che non risparmia le raffinerie USA Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.avanza dello 0,49%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,40%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%., che mostra sulun rialzo dello 0,28%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,78%),(+1,77%) e(+1,28%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,80%.Nel lusso, vola, con una marcata risalita del 2,46%.In luce, con un ampio progresso dell'1,70%.. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,33%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.