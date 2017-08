Moody's rivede al rialzo la crescita in Italia. PIL +1,3%

(Teleborsa) - Per quest'anno e l'anno,, grazie alla "politica monetaria e di bilancio" e a una "ripresa più forte nella UE". E' quanto prevede l'agenzia di ratingche ha rivisto al rialzo le stime sul Belpaese per il 2017 e il 2018.In particolare, gli addetti ai lavori prevedono, per quest'anno e per il 2018, una espansione del PIL dell'1,3% contro il +1% e il +0,8% stimati in precedenza.Rivista al rialzo anche la crescita economica dellaal +2,2% e al +2% e dellaall'1,6% sia per il 2017 che per il 2018 (da +1,3% e +1,4%).Nel suo, Moody's, stima una espansione crescitadel 2,1% nel 2017 e dell'1,9% nel 2018, dopo il +1,7% registrato nel 2016.Gli indicatori - spiega l'agenzia - "suggeriscono un'accelerazione della crescita per il resto dell'anno e l'indice di fiducia dei consumatori ai massimi da 16 anni fa ben sperare per una ripresa dei consumi".