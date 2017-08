USA, ad agosto gli occupati crescono oltre le attese

(Teleborsa) -Nel settore non agricolo c'è stato un incremento di, dato che risulta essere superiore all'incremento rivisto di 201 mila unità di luglio (178 mila mila il preliminare). La crescita risulta anche superiore alle attese del mercato, che erano per un aumento di 183 mila unità.Il dato è stato annunciato dalla, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale delche verrà pubblicato venerdì.L'aumento è sempre trainato dal settore dei(+204 mila), in particolare quello dei Trasporti/logistica (+56 mila unità), ma crescono a ritmi piuttosto elevati anche gli occupati nelle attività di svago (+51 mila) e quelli nel settore dell'istruzione (+45 mila)Nel settoresono stati 16 mila i nuovi posti di lavoro, mentre nell'edilizia c'è stato un aumento di 18 mila posti., le PMI hanno contribuito con 48 mila occupati, le imprese di medie dimensioni con 74 mila posti e l'industria di grandi dimensioni ha aggiunto 115 mila posti.